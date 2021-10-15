Киргизия, 15 октября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Около половины города Кара-Балта в Чуйской области Киргизии остается без центрального отопления, — сообщил 14 октября Turmush.

Отопление

Из-за раннего похолодания отопительный сезон в Кара-Балте начался 9 октября. Тепло и горячую воду подали только жителям северной части города. Южную часть Кара-Балты продолжает замерзать.

«С каждым днем в квартирах все холоднее. В понедельник в трубах что-то зашумело, мы обрадовались, что нам подают отопление, но потом выяснилось, что у нас делают опрессовку системы отопления, то есть гидравлическую проверку перед началом отопления. Но мы продолжаем мерзнуть. Мы устали терпеть холод», — жалуются жители.

Нет отопления на улице Пушкина, Садовой, в СШ №1, 4, 9, а в детсаду «Нурбешик» из-за холода закрыта часть групп — рассказывают горожане.

Проблема возникла на котельных «Буудай» и «Апросах», которые работают на природном газе, сообщили в Жайылской райгосадминистрации. «ГП «Кыргызжилкоммунсоюз», которому подчиняется ПО «ЭТВ» до сих пор не заключил договор с «Газпром-Кыргызстан» на поставку газа.

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии планировали поднять тарифы на электроэнергию, отопление и горячую воду с октября 2021 года. Погода в Кара-Балте на ближайшие 10 дней будет относительно теплой: днем примерно +17, ночью + 7.

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