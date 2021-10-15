15 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что 14 октября президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе.

Мирослава Романенко, , 16:49 — REGNUM 14 октября президент Украины Владимир Зеленский побывал на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского президента.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Глава государства заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противодронового ружья», — сообщает источник.

Также, по информации источника, Зеленский пообщался с украинскими военнослужащими, проверил условия несения службы и произвёл ряд награждений.

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Поездку Зеленского в Донбасс обсудили читатели телеграм-канала «Украина Сейчас» и украинского издания «Шарий.net» на странице издания в социальной сети Facebook. Многие задались вопросом, почему Зеленский не посетил республики Донбасса и не пообщался с местными жителями. Иные напомнили о недавнем скандале Зеленского относительно его офшоров и о марше украинских националистов, который состоялся в Киеве 14 октября.

«Поехал, видно, за благодарностью за выплаченные деньги. Рейтинг себе поднимать», — отметила Елена, подразумевая выплату украинским военным денежных средств к 14 октября.

«Когда надо поднять рейтинг, а нечем — срочно ехать в окопы», — добавил Andrey.

«Вот и пускай там сидит. 100% стрелять никто не будет», — отметил Евгений.

Президент Украины Владимир Зеленский на линии соприкосновения в Донбассе President.gov.ua

«А в сами республики страшно?» — поинтересовался Николай.

«Рассказать про офшоры поехал, как на войне заработать можно. Вот же гнида, ничем не брезгует, чтобы только внимание отвлечь народа», — отреагировал Space_X.

«С концертом?» — задал вопрос Sergey P.

«А слабо поехать на неподконтрольную [Украине] территорию и поговорить с людьми?» — поинтересовалась Милена М.

«Кто ребенка в зону военных действий приволок?» — иронизирует Олег Х.

«Зеленский сейчас напомнил мне фигуриста. Нет, не потому, что ходит, как на коньках, а потому, что напялил на себя «тройной тулуп» из бронежилетов. Мало. Надо было пять слоёв, а сверху ещё и флагом обмотаться», — смеется Jurij O.

«Вова на Донбасс — фашизм в Киев. Вова в Киев — фашизм на Донбасс. Вот так и не может Вова встретиться с фашизмом», — шутит Игорь К.

«Поехал в войнушку поиграть?» — спросил Виктор З.

«И что? Сбежал из Киева, там же «нет» нацистов и бандеровцев, правда, Вова?» — с сарказмом поинтересовался Кир Анатольевич.

Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Киеве в 2019 году (сс) A1

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Напомним, на Украине 14 октября отметили так называемый «День защитника и защитницы». В этот день в украинской столице с участием украинских националистических организаций прошел так называемый «Марш славы».

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