Уфа, 15 октября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Директора строительной компании обвинили в хищении денежных средств под видом исполнения контракта на ремонт больницы в Уфе. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенничество

По версии следствия, в августе 2019 года в Уфе сотрудники городской клинической больницы № 13 объявили аукцион на право заключения контракта на выполнение капремонта помещений терапевтического корпуса и поставки оборудования.

«Обвиняемый, осознавая, что не сможет надлежаще и в установленные сроки исполнить все условия договора, с целью хищения денежных средств, принял участие в конкурсе, предложив стоимость услуг более чем на 20% ниже рыночной, в результате чего выиграл аукцион и заключил контракт с больницей на общую сумму 5,5 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах уголовного дела указано, что после этого, подрядчик произвел работы с существенными дефектами и вместо указанного в договоре источника бесперебойного питания поставил бывшее в употреблении оборудование другой марки и модели, которое не соответствует предъявляемым техническим характеристика и не работает.

«После чего злоумышленник изготовил подложные акты выполненных работ об исполнении всех обязательств в соответствии с заключённым договором и передал их на подпись начальнику отдела материально-технического снабжения больницы, которая без надлежащей проверки приняла работы в полном объеме без замечаний», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, то в результате бюджету учреждения был причинен ущерб на общую сумму свыше 3,1 млн рублей.

По данному факту в отношении директора ООО «Материально-Техническое Обеспечение «Башинснаб» было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Свою вину обвиняемый не признал. Часть ущерба на общую сумму 1,9 млн рублей была возмещена благодаря действиям следователей. На имущество обвиняемого они наложили арест. Материалы дела переданы в суд.

«Уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения больницы по факту допущенной халатности в настоящее время рассматривается в суде. В ходе следствия вину в совершенном преступлении она признала», — говорится в сообщении пресс-службы.