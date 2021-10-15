Воронеж, 15 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В Воронеже 37-летний заместитель директора бюджетного учреждения подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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По предварительным данным, в ноябре 2020 года замдиректора учреждения без законных оснований с помощью подложных документов помог жителю города Воронежа зарегистрировать право собственности на земельный участок площадью 202 квадратных метра на улице Ленинградской. Кадастровая стоимость участка составляла более двух миллионов рублей. За это подозреваемый получил 300 тысяч рублей. Бюджету города был причинен ущерб, окончательный размер которого установит следствие.

В отношении сотрудника учреждения на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». 13 октября фигуранта дела задержали.

По информации портала «Коммерсантъ», в сообщении Следственного комитета идёт речь о заместителе директора «Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области» Сергее Барышникове.