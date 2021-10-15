Рязань, 15 октября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. Доклад о проведённых следственных действиях и обстоятельствах убийства 15-летнего подростка в Рязанской области затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Александр Бастрыкин

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Установлено, что к исчезновению и гибели ребёнка причастны его бывший отчим 1969 года рождения и его знакомая, жительница Московской области 1992 года рождения. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении подростка стало известно 9 октября, 13 октября его тело со следами криминального характера обнаружено в лесу вблизи деревни Земенки.