Космодром «Восточный», Амурская область, 15 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время командировок на космодром «Восточный» живёт в одном из гостевых коттеджей. Об этом он написал 15 октября в своём микроблоге в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

«Это один из трёх гостевых домов-общежитий, где мы размещаемся с руководством ведущих наших ракетно-космических фирм», — написал Рогозин возле снимка двухэтажного коттеджа.

Он уточнил, что занимает рабочий кабинет и небольшую спальню. В кабинете есть служебная связь и рабочий пульт.

Кроме того, возле технического комплекса космодрома находится инженерный центр. Там у Рогозина два кабинета — помещение для совещаний и центр контроля пусков. На экраны в центре контроля выводится вся телеметрическая информация о работе ракеты-носителя.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября глава Роскосмоса находился на космодроме «Восточный» и наблюдал за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1б». Она успешно вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат» с британскими спутниками связи OneWeb.

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