Салехард, 15 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 118 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 15 октября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 117 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 15 октября 52 090 заражений коронавирусом. Выздоровел 49 800 человек, 714 пациентов с COVID-19 скончались (на три пациента больше, чем днём ранее).