Лондон, 15 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. Первым морским лордом Великобритании — главой королевского ВМФ и всех британских Военно-морских сил, включая королевскую морскую пехоту, назначен вице-адмирал Бен Ки. Соответствующее распоряжение 15 октября обнародовано на сайте британского минобороны.

Флаг Великобритании

При этом до настоящего времени 55-летний вице-адмирал находился на посту командующего совместными операциями всех видов ВС Великобритании. Также в 2019 году Ки за свою военную службу он стал командором ордена Британской империи.

Также известно, что на это посту новый командующий ВМС страны сменит адмирала Тони Радакина и последний займет пост нового начальника штаба обороны Великобритании, став первым представителем флота в роли профессионального главы ВС страны и самого старшего военного советника министра обороны и премьер-министра.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что ракетное вооружение и два тральщика будут поставлены Великобританией Украине.