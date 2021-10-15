Москва, 15 октября, 2021, 15:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день дата проведения встречи глав министерств иностранных дел «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) ещё не определены. Об этом 15 октября сообщил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция по итогам встречи в «нормандском формате»

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«Сроков проведения встречи ещё нет. Когда будет основа, договоренность, тогда проведём», — цитирует ТАСС представителя российского внешнеполитического ведомства.

Руденко добавил, что в настоящее время встреча прорабатывается.

«Контакты всегда идут на рабочем уровне», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого лидеры условились активизировать работу по подготовке встречи в «нормандском» формате.

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Позднее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины ждут сигнала из России для проведения встречи глав МИД «нормандской четвёрки». По его словам, как только Москва определится, Киев будет готов.