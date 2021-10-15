Москва, , 15:41 — REGNUM Встреча расширенной тройки по Афганистану при участии России, США, Китая и Пакистана состоится в Москве 19 октября, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

МИД России Nikita Dezhurny

«Мы планируем в самое ближайшее время провести в Москве очередную встречу так называемой расширенной тройки, в которой участвуют Россия, Соединённые Штаты, Китайская Народная Республика и Пакистан», — сказал он.

Дипломат добавил, что встреча состоится за день до проведения заседания московского формата по Афганистану, которое намечено на 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума, что представительная делегация радикального движения, пришедшего к власти в Афганистане, на следующей неделе прибудет в Москву для участия в консультациях.