В Совете Федерации 19 октября состоялся открытый диалог с участием главы Минфина Антона Силуанова. Каждый сенатор, представляющий тот или иной регион, мог задать министру вопросы, попросить поддержки и помощи — так спикер Совфеда Валентина Матвиенко позиционирует формат общения. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Совет Федерации

17:00 19.10.2021 Сенаторы в ходе встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым в формате открытого диалога поставят вопрос об увеличении федерального финансирования Сахалина и Курильских островов. Читайте также: Увеличение финансирования Сахалина и Курил обсудят в Совфеде РФ

17:31 19.10.2021 После 2022 года в России темпы роста дотаций регионам будут корректироваться с учётом инфляции. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках «прямого диалога» в Совете Федерации. Подробности в материале: Индексация дотаций регионам будет привязана к уровню инфляции — Силуанов

17:39 19.10.2021 Объём ресурсов на поддержание лесного хозяйства был существенно увеличен. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках «открытого диалога» в Совете Федерации. Об этом: Силуанов предложил поискать новые источники финансирования на лесозащиту

17:42 19.10.2021 При всплеске заболеваемости COVID-19 в день в России тратится около 3,5 млрд рублей в день. Как передает корреспондент ИА REGNUM19 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов: на ковид Россия тратит 3,6 млрд рублей в день

17:50 19.10.2021 В правительстве готовы предложения по исправлению ситуации с обеспеченностью жильём детей-сирот. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Подробности в материале: «Федерация этот вопрос без внимания не оставит» — Силуанов о детях-сиротах

18:00 19.10.2021 С учетом подорожания материалов реализация национального проекта по строительству стала общей проблемой для всех субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым. Читайте подробнее: Совфед и Минфин предложат единый подход из-за роста цен на стройматериалы

18:01 19.10.2021 Дополнительные средства по корректировки реализации нацпроектов в регионе пока не предполагаются, но этот вопрос становится актуальным. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Читайте подробнее: Силуанов допустил корректировку нацпроектов с учётом роста цен

18:12 19.10.2021 С учётом хорошего исполнения бюджетов субъектов РФ в 2021 году, регионам следует рассмотреть идею формирования резервных фондов на случай проблем в ближайшие периоды. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Читайте подробнее: «Не знаем, что будет» — Силуанов предложил регионам создать резервные фонды

18:15 19.10.2021 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала рекомендацию главы Минфина Антона Силуанова создавать резервные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября. Об этом: Матвиенко со скепсисом отнеслась к идее о резервных фондах регионов

18:31 19.10.2021 Спикер Совфеда Матвиенко предложила проверить работу «Круга добра», сенатор указала на риски бюрократизации процессов, превращение фонда в филиал Минздрава.

18:32 19.10.2021 На развитие Норильска Красноярского края на 2024 год заложат дополнительные деньги. Об этом заявил членам Совета Федерации РФ глава Минфина Антон Силуанов. Читайте также: Силуанов пообещал выделить дополнительные деньги на развитие Норильска

18:33 19.10.2021 Федеральный центр может пересмотреть распределение полномочий между центром и субъектами РФ в этом отношении. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации, комментируя заявление о том, что лечение орфанных заболеваний ложится тяжёлой нагрузкой на региональные бюджеты. Об этом: Силуанов допустил пересмотр обязательств по лечению орфанных заболеваний

18:48 19.10.2021 Глава Минфина Антон Силуанов считает, что регионы получают достаточный объем финансовой поддержки от Федерации для того, чтобы не поднимать более вопрос о компенсации за отмену налога на движимое имущество. Читайте подробнее: «Деньги у регионов есть»: Силуанов закрыл тему налога на движимое имущество

18:50 19.10.2021 Курилы — это особая территория для России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым. Читайте подробнее: Матвиенко: Курилы — это особая история

18:51 19.10.2021 После прекращения действия института консолидированных групп налогоплательщиков Министерству финансов РФ придётся искать баланс в расчёте налога на прибыль для компаний с обособленными подразделениями. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова. Читайте также: «Все деньги перетекают в Москву» — Силуанов о налоге на прибыль

18:55 19.10.2021 Относительно низкий уровень федерального софинансирования на Сахалине обусловлен обеспеченностью бюджета этого региона. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Подробности в материале: Силуанов прокомментировал федеральное софинансирование на Сахалине

18:57 19.10.2021 Практика замещения коммерческих кредитов бюджетными сыграла большую положительную роль для субъектов РФ. Об этом заявил член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин во время «Открытого диалога» с министром финансов РФ Антоном Силуановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Силуанов ответил на вопрос о продлении практики реструктуризации кредитов

19:03 19.10.2021 Объёмы финансирования на субсидирование авиационных перевозок будут увеличиваться, и средства на эти цели предусмотрены в бюджете. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова. Об этом: Министр финансов РФ рассказал о мерах поддержки авиаперевозок

19:09 19.10.2021 Субъекты РФ получат помощь при реализации национальных проектов с учетом подорожания стройматериалов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации. Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке с каждым субъектом РФ Читайте подробнее: Силуанов: при реализации нацпроектов учтут подорожание стройматериалов

19:13 19.10.2021 В России дают сбои оба принципа софинансирования строительства социальных объектов в регионах совместно с федеральным центром. Данную проблему признал на «Открытом диалоге» в Совете Федерации 19 октября министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Силуанов объяснил сбои в софинансировании социальных объектов в регионах

19:20 19.10.2021 Распределение налоговых сборов от добычи газа на Сахалине между федеральным центром и регионом может быть оперативно пересмотрено в зависимости от конъюнктуры на рынке. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации. Читайте также: Силуанов прокомментировал распределение доходов от добычи газа на Сахалине

19:28 19.10.2021 Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в 2022 году взять на заметку вопрос о выделении средств на различные мероприятия по сохранению мелеющей реки Дон, переставшей получать достаточный объем воды из впадающих рек. Министр также заверил, что мероприятия в отношении Волги будут профинансированы в необходимом объеме, передает корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: Силуанов пообещал поискать деньги на спасение Дона

19:51 19.10.2021 Вопрос реконструкции аэропорта в столице Дагестана будет решен. Об этом пообещал в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Требуется реконструкция полосы, на которую необходимо, по оценкам Минтранса, около 3 млрд рублей. <…> Как только будут готовы все необходимые документы на финансирование этого объекта, мы найдем ресурсы для этого», — заявил Силуанов. Подробности в материале: Силуанов пообещал решить вопрос реконструкции аэропорта в Махачкале

19:52 19.10.2021 Елена Мизулина в Совете Федерации. Источник: council.gov.ru

20:46 19.10.2021 Рассмотреть увеличение бюджетных ассигнований на частичную компенсацию расходов региональных бюджетов на выплату заработных плат и пособий предложила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (представитель от исполнительного органа государственной власти Башкирии) на встрече сенаторов РФ с министром финансов России Антоном Силуановым в формате «Открытого диалога». По ее словам, выполнение майских указов является важнейшей задачей, но и очень серьезной нагрузкой для региональных бюджетов. Об этом: Силуанов пообещал не жалеть денег на зарплаты бюджетникам

21:33 19.10.2021 Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал нивелировать налоговые издержки «Лукойла», возникшие из-за отмены льгот. Подробнее: Силуанов пообещал разобраться с налоговыми издержками «Лукойла»