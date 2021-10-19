Открытый диалог с главой Минфина Силуановым: все новости
Сенаторы в ходе встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым в формате открытого диалога поставят вопрос об увеличении федерального финансирования Сахалина и Курильских островов.
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После 2022 года в России темпы роста дотаций регионам будут корректироваться с учётом инфляции. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках «прямого диалога» в Совете Федерации.
Подробности в материале: Индексация дотаций регионам будет привязана к уровню инфляции — Силуанов
Объём ресурсов на поддержание лесного хозяйства был существенно увеличен. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в рамках «открытого диалога» в Совете Федерации.
Об этом: Силуанов предложил поискать новые источники финансирования на лесозащиту
При всплеске заболеваемости COVID-19 в день в России тратится около 3,5 млрд рублей в день. Как передает корреспондент ИА REGNUM19 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
Читайте также: Силуанов: на ковид Россия тратит 3,6 млрд рублей в день
В правительстве готовы предложения по исправлению ситуации с обеспеченностью жильём детей-сирот. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
Подробности в материале: «Федерация этот вопрос без внимания не оставит» — Силуанов о детях-сиротах
С учетом подорожания материалов реализация национального проекта по строительству стала общей проблемой для всех субъектов РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым.
Читайте подробнее: Совфед и Минфин предложат единый подход из-за роста цен на стройматериалы
Дополнительные средства по корректировки реализации нацпроектов в регионе пока не предполагаются, но этот вопрос становится актуальным. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
Читайте подробнее: Силуанов допустил корректировку нацпроектов с учётом роста цен
С учётом хорошего исполнения бюджетов субъектов РФ в 2021 году, регионам следует рассмотреть идею формирования резервных фондов на случай проблем в ближайшие периоды. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
Читайте подробнее: «Не знаем, что будет» — Силуанов предложил регионам создать резервные фонды
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поддержала рекомендацию главы Минфина Антона Силуанова создавать резервные фонды, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.
Об этом: Матвиенко со скепсисом отнеслась к идее о резервных фондах регионов
Спикер Совфеда Матвиенко предложила проверить работу «Круга добра», сенатор указала на риски бюрократизации процессов, превращение фонда в филиал Минздрава.
На развитие Норильска Красноярского края на 2024 год заложат дополнительные деньги. Об этом заявил членам Совета Федерации РФ глава Минфина Антон Силуанов.
Читайте также: Силуанов пообещал выделить дополнительные деньги на развитие Норильска
Федеральный центр может пересмотреть распределение полномочий между центром и субъектами РФ в этом отношении. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации, комментируя заявление о том, что лечение орфанных заболеваний ложится тяжёлой нагрузкой на региональные бюджеты.
Об этом: Силуанов допустил пересмотр обязательств по лечению орфанных заболеваний
Глава Минфина Антон Силуанов считает, что регионы получают достаточный объем финансовой поддержки от Федерации для того, чтобы не поднимать более вопрос о компенсации за отмену налога на движимое имущество.
Читайте подробнее: «Деньги у регионов есть»: Силуанов закрыл тему налога на движимое имущество
Курилы — это особая территория для России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе «открытого диалога» с главой Минфина Антоном Силуановым.
Читайте подробнее: Матвиенко: Курилы — это особая история
После прекращения действия института консолидированных групп налогоплательщиков Министерству финансов РФ придётся искать баланс в расчёте налога на прибыль для компаний с обособленными подразделениями. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова.
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Относительно низкий уровень федерального софинансирования на Сахалине обусловлен обеспеченностью бюджета этого региона. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
Подробности в материале: Силуанов прокомментировал федеральное софинансирование на Сахалине
Практика замещения коммерческих кредитов бюджетными сыграла большую положительную роль для субъектов РФ. Об этом заявил член Совета Федерации от Челябинской области Олег Цепкин во время «Открытого диалога» с министром финансов РФ Антоном Силуановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Силуанов ответил на вопрос о продлении практики реструктуризации кредитов
Объёмы финансирования на субсидирование авиационных перевозок будут увеличиваться, и средства на эти цели предусмотрены в бюджете. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, отвечая на вопрос сенатора от Калужской области Анатолия Артамонова.
Об этом: Министр финансов РФ рассказал о мерах поддержки авиаперевозок
Субъекты РФ получат помощь при реализации национальных проектов с учетом подорожания стройматериалов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации. Вопросы будут решаться в индивидуальном порядке с каждым субъектом РФ
Читайте подробнее: Силуанов: при реализации нацпроектов учтут подорожание стройматериалов
В России дают сбои оба принципа софинансирования строительства социальных объектов в регионах совместно с федеральным центром. Данную проблему признал на «Открытом диалоге» в Совете Федерации 19 октября министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом: Силуанов объяснил сбои в софинансировании социальных объектов в регионах
Распределение налоговых сборов от добычи газа на Сахалине между федеральным центром и регионом может быть оперативно пересмотрено в зависимости от конъюнктуры на рынке. Об этом 19 октября заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации.
Читайте также: Силуанов прокомментировал распределение доходов от добычи газа на Сахалине
Министр финансов России Антон Силуанов пообещал в 2022 году взять на заметку вопрос о выделении средств на различные мероприятия по сохранению мелеющей реки Дон, переставшей получать достаточный объем воды из впадающих рек. Министр также заверил, что мероприятия в отношении Волги будут профинансированы в необходимом объеме, передает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте подробнее: Силуанов пообещал поискать деньги на спасение Дона
Вопрос реконструкции аэропорта в столице Дагестана будет решен. Об этом пообещал в ходе «Открытого диалога» в Совете Федерации глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Требуется реконструкция полосы, на которую необходимо, по оценкам Минтранса, около 3 млрд рублей. <…> Как только будут готовы все необходимые документы на финансирование этого объекта, мы найдем ресурсы для этого», — заявил Силуанов.
Подробности в материале: Силуанов пообещал решить вопрос реконструкции аэропорта в Махачкале
Рассмотреть увеличение бюджетных ассигнований на частичную компенсацию расходов региональных бюджетов на выплату заработных плат и пособий предложила председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова (представитель от исполнительного органа государственной власти Башкирии) на встрече сенаторов РФ с министром финансов России Антоном Силуановым в формате «Открытого диалога».
По ее словам, выполнение майских указов является важнейшей задачей, но и очень серьезной нагрузкой для региональных бюджетов.
Об этом: Силуанов пообещал не жалеть денег на зарплаты бюджетникам
Министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации, пообещал нивелировать налоговые издержки «Лукойла», возникшие из-за отмены льгот.
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Силуанов пообещал разобраться с налоговыми издержками «Лукойла»