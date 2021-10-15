Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. В Генеральной прокуратуре РФ утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении бывшего депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Романа Коваля и его помощника Андрея Гришина, получивших от предпринимателей взятку в особо крупном размере. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО.

Assembly.spb.ru Экс-депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль

По версии следствия, в период с июня 2017 года по март 2020 года бывший депутат, используя свое должностное положение, способствовал выделению из бюджета Санкт-Петербурга субсидий на приобретение оборудования и материалов ряду медицинских учреждений города. В дальнейшем эти учреждения заключали госконтракты с конкретным предпринимателем, передававшим Ковалю взятки в размере 20% от суммы каждой сделки. Всего экс-депутат лично и при посредничестве своего помощника незаконно получил более 16,9 млн рублей, считает следствие.

В зависимости от роли и степени участия каждого, Коваль и Гришин обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, лично и через посредника взятки в крупном и особо крупном размере»), ч. 4 ст.291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»). Предприниматель, заявивший о совершенном преступлении, освобожден от уголовной ответственности.

«В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве помощник бывшего депутата также сообщил о факте получения депутатом в апреле 2019 года взятки в сумме 800 тыс. рублей от представителя юридического лица за оказанное содействие в заключении государственного контракта на замену лифтового оборудования в медицинском учреждении города. В отношении взяткодателя уголовное дело в настоящее время расследуется», — уточнили в ведомстве.

Уголовные дела на бывшего депутата и его экс-помощника направлены в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.