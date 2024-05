Вашингтон, 15 октября, 2021, 15:38 — ИА Регнум. В сеть выложили видео, в котором показан бой финальных «боссов» видеоигр Dark Souls 3 и Bloodborne. Об этом 15 октября сообщает портал Wccftech.

Скриншот с YouTube Bloodborne

Авторы YouTube-канала Garden of Eyes добавили монстра Orphan of Kos из Bloodborne в игру Dark Souls 3. Разработчики модификации отметили, что искусственный интеллект Orphan of Kos и показатели его урона были такими же, как в оригинальной Bloodborne. Результат боёв между чудовищами желающие могут увидеть в ролике.

Напомним, Dark Souls 3 вышла 24 марта 2016 года, релиз Bloodborne состоялся 24 марта 2015-го. Разработкой обоих игр занималась японская студия From Software. Оба проекта отличаются высокой сложностью и глубокой проработкой боевой системы.