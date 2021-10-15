Ханой, 15 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Правительство Вьетнама видит в активном международном сотрудничестве по вакцинам путь к искоренению COVID-19. Это было важным посланием Вьетнама на общих прениях высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшихся в Нью-Йорке 22 сентября, пишет «Вьетнам+».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Вьетнам

Вьетнам активно продвигает международное сотрудничество в предотвращении пандемии COVID-19 с помощью поставок вакцин. Ханой ценит и поддерживает центральную роль ООН в системе глобального управления в ответ на современные сложные глобальные вызовы. Вьетнам прилагает все усилия для борьбы с COVID-19 и в месте с тем благодарит механизм COVAX и организации ООН за поддержку в виде вакцин, оборудования и медицинских принадлежностей, а также за политические рекомендации по профилактике эпидемий и постпандемическому восстановлению.

С самого начала Вьетнам был одной из 190 стран, участвующих в механизме COVAX, и одной из стран, получавших в качестве пожертвования вакцины против COVID-19 на первом этапе.

20 сентября премьер-министр Фам Минь Тьинь провел онлайн-встречу с исполнительным директором программы COVAX Аурелией Нгуен, во время которой попросил уделить приоритетное внимание распределению вакцин для Вьетнама как можно быстрее и в максимально возможном количестве.

С новой сильной вспышкой COVID-19 во всём мире и увеличением количества новых опасных штаммов, таких как «Дельта», «Бета», «Альфа», «Гамма» и т. д., количество инфицированных случаев и смертей резко возросло во многих странах, включая Вьетнам.

Правительство Вьетнама немедленно приняло решительные шаги. С одной стороны, были приняты превентивные меры, такие как отслеживание контактов, социальное дистанцирование, ограничение поездок и т. д., чтобы уменьшить распространение болезни среди населения. С другой стороны, было ясно, что придется сосуществовать с COVID-19, поэтому наиболее эффективное решение — общенациональная вакцинация.

По данным Национального портала иммунизации, к 10 октября во Вьетнаме населению ввели почти 55 млн доз. При этом 15,5% населения получили две дозы, а 24% — одну дозу вакцины, в то время как для стран с низким уровнем доходов в мире этот показатель не превышает 1%.

С точки зрения Вьетнама, наиболее актуальной задачей в настоящее время является борьба с пандемией COVID-19 посредством международного сотрудничества, особенно с первоочередным вниманием к обеспечению вакцинами людей в странах с низким уровнем вакцинации. Также это создание условий для развивающихся стран для производства и участия в цепочке поставок вакцин. Одним из доказательств этой решимости является заключение соглашения о поставках и передаче технологии производства вакцины «Абдала» между Вьетнамом и Кубой. С настоящего момента и до конца 2021 года Куба доставит 10 млн доз вакцины «Абдала» и будет готова отправить экспертов во Вьетнам для передачи технологий производства вакцин.

В настоящее время во Вьетнаме одобрены восемь вакцин: AstraZeneca (Великобритания), Moderna (США), Janssen (Бельгия), Vero Cell (Китай), Sputnik V (Россия), Hayat-Vax (ОАЭ), Abdala (Куба).

Глубокие последствия пандемии ясно выявили некоторые недостатки глобальной системы управления. Правительство Вьетнама считает, что необходимо прилагать усилия в духе самообеспеченности каждой страны на основе сотрудничества и взаимодействия всех стран в области технологий производства вакцин. Это позволит превратить вызовы в возможности для развития за счет ускорения цифровой трансформации, применения новых технологий, повышения производительности труда, конкурентоспособности и экономической самообеспеченности.

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