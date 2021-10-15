Москва, 15 октября, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Компания Kia представила на авторынке России обновленный кроссовер Kia Sorento 2022 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Kia Kia Sorento 2022

Модель получила расширенное оснащение, новый логотип и телематическую систему Kia Connect.

В версиях Classic, Comfort и Luxe, которые оснащаются 8-дюймовым экраном мультимедиа, стала доступна беспроводная поддержка Android Auto и Apple Carplay.

Обновленный Kia Sorento также получил пакет Kia «Теплые опции», в который вошёл электрообогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее Kia представила обновленный седан K5, который стал первой моделью в России, получившей расширенный комплекс Kia Connect с доступом к навигационным сервисам.

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