Уфа, 15 октября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Предприниматель из Уфы попросила главу Башкирии Радия Хабирова отменить ограничения в торговых центрах республики для не привитых жителей. Соответствующее обращение зарегистрировано 14 октября в электронной приемной органов власти Башкирии.

Торговый центр

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В своем обращении женщина сообщила, что работает предпринимателем в одном из торговых центров столицы Башкирии, в котором продавцы и предприниматели получили прививки от COVID-19, но после введения ограничений для не привитых граждан, люди не идут в торговый центр за покупками.

«Мы сидим по нулям, народа нет, и соответственно, торговли. Аренду никто не отменяет, а ограничения во всей красе. Почему мы, предприниматели, должны решать проблемы с вакцинированием за наш счёт? Мои дети должны быть сыты и одеты, и им не понять, почему у мамы не стало средств на покупку еды и одежды», — сообщила она.

Предприниматель уверена, что таким способом не решить проблему.

«Вы нас просто убиваете. Слезно прошу вас отменить эти ограничения в ТЦ. Я сторонник вакцинации, но почему я должна страдать из-за остальных. Прошу, ищите другой способ. Но не это. Это ужасно, приходить на работу, отсидеть по нулям и прийти домой к детям с пустой сумкой», — говорится в обращении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снизилась выручка в ТЦ после введения ограничений.