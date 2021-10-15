Москва, , 15:30 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин считает необходимым начать выполнять обязательства по федеральному финансированию ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов».

Григорий Карасин Gospmr.org

«Планирую остро поставить этот вопрос на предстоящей встрече сенаторов с министром финансов России Антоном Силуановым в рамках открытого диалога, который запланирован на 19 октября», — сказал Карасин в интервью ТАСС.

Сенатор убежден в необходимости найти возможность софинансирования расходного обязательства для Сахалинской области из федерального бюджета на 2022−2024 годы на уровне 56% — по аналогии с Московской областью, имеющей на 2022 год схожий уровень расчетной бюджетной обеспеченности.

«Кроме того, необходимо начать выполнять обязательства по федеральному финансированию ФЦП «Социально-экономическое развитие Курильских островов». Будем последовательно добиваться решения этих чрезвычайно важных для Сахалинской области вопросов», — заверил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, финансирование федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2016−2025 годы» урезано на 92%.

Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко вслед за депутатами областной думы обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой увеличить финансирование региона из федерального бюджета.

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