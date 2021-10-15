Барселона, Испания, 15 октября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции по футболу Поль Погба может перейти в «Барселону». Об этом 15 октября сообщает телеканал ESPN.

Manutd.com Поль Погба

Отмечается, что «Барселона» может подписать контракт с Погба. Причём его агент Мино Райола предложил каталонскому клубу подписать контракт летом 2022 года, когда Погба станет свободным агентом.

Однако в «Барселоне» пока не приняли окончательного решения по переходу 28-летнего футболиста из-за его большой зарплаты.

Напомним, Погба играет за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. На его счету 215 матчей за клуб, в которых он забил 38 голов и отдал 49 голевых передач.