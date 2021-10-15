Берлин, 15 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Ввиду того, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» должна быть соответствующей всем критериям и предписаниям Евросоюза, минэкономики Германии ожидает оценок соседних стран и после этого в конце будущей или в начале последующей недели начнет разрабатывать свое заключение. Об этом 15 октября заявил на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Мне важно, чтобы процесс сертификации соответствовал законодательству, порядку и действующим предписаниям. К этому относится то, что нам нужно выдать одобрение, не имея сомнений касательно безопасности. <…> Оно готовится в соответствии с объективными критериями сотрудниками моего министерства, но оно пока еще не вынесено», — сказал он.

Также Альтмайер добавил, что Германия написала соседним странам по этому поводу и ждет их оценки в этом вопросе.

«У нас есть время до конца будущей или начала последующей недели. Я не могу назвать точной даты, но затем, после того, как все позиции буду ясны, специалисты министерства приступят к разработке заявления, и вы получите его», — уточнил министр экономики и энергетики Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, что в настоящее время Россия консультируется с Германией по вопросу о новом контракте на транзит газа территорию Украины после 2024 года.