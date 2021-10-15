Степанакерт, 15 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. ВС Азербайджана не будут переходить к полномасштабным боевым действиям в Нагорном Карабахе, пока там российские миротворцы, но не откажутся от «провокаций». Об этом 15 октября заявил агентству «Новости Армении» глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Иван Шилов ИА REGNUM Карабах

«Такими провокациями Баку пытается запугать нас и нанести удар по российской миротворческой миссии. Это также прямой удар по России. Они пытаются принизить эту миссию, показать Россию как страну, якобы не способную защищать», — сказал Бабаян.

Он отметил, что 14 октября в Минске прошла трёхсторонняя встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана, а через несколько часов после этого в Нагорном Карабахе были ранены шестеро военнослужащих. Бабаян заявил, что Баку предпринимает «непонятные шаги».

Напомним, 14 октября в минобороны Нагорного Карабаха сообщили об обстреле военнослужащих с азербайджанской стороны. Были ранены шесть человек, их госпитализировали. Баку заявил, что ВС Азербайджана не причастны к инциденту.