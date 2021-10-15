В Нагорном Карабахе призвали готовиться к «провокациям» Азербайджана
Степанакерт, 15 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. ВС Азербайджана не будут переходить к полномасштабным боевым действиям в Нагорном Карабахе, пока там российские миротворцы, но не откажутся от «провокаций». Об этом 15 октября заявил агентству «Новости Армении» глава МИД Арцаха Давид Бабаян.
«Такими провокациями Баку пытается запугать нас и нанести удар по российской миротворческой миссии. Это также прямой удар по России. Они пытаются принизить эту миссию, показать Россию как страну, якобы не способную защищать», — сказал Бабаян.
Он отметил, что 14 октября в Минске прошла трёхсторонняя встреча глав МИД Армении, России и Азербайджана, а через несколько часов после этого в Нагорном Карабахе были ранены шестеро военнослужащих. Бабаян заявил, что Баку предпринимает «непонятные шаги».
Напомним, 14 октября в минобороны Нагорного Карабаха сообщили об обстреле военнослужащих с азербайджанской стороны. Были ранены шесть человек, их госпитализировали. Баку заявил, что ВС Азербайджана не причастны к инциденту.