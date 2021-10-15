Депок, Индонезия, 15 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Глава компании по производству питьевой воды Мухаммад Олик Абдул Холик извинился за инцидент с краном, который упал на жилой дом в Депоке, сообщает CNN Indonesia.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительный кран

Компания взяла на себя полную ответственность за инцидент.

В настоящее время компания сосредоточена на работе с пострадавшими. Несколько раненых жителей доставили в больницу. Глава компании также пообещал понести все убытки, связанные с этим инцидентом.

Как сообщало ИА REGNUM, спасателям удалось эвакуировать ребенка из-под завалов, когда кран упал на дом в Депоке.