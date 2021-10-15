Белград, 15 октября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил информацию о том, что его следующая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может состояться 25 ноября в Москве. Об этом Вучич заявил журналистам 15 октября.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич рассказал о том, что с российским коллегой он обсудит вопрос формирования цены на газ для сербского рынка.

«Сегодня на бирже в Голландии, которая является определяющей для Европы, стоимость 1000 кубометров газа достигла $1200. Мы покупаем газ по цене $270», — процитировал слова Вучича телеканал РТС.

Вучич уточнил, что у Сербии есть контракт на поставки газа с Россией, который закончится в конце года. В настоящее время российская сторона предлагает формулу формирования цены на газ по принципу — 70% рыночной стоимости и 30% нефтяной формулы, что выходит около $780 или в три раза больше, чем сегодня, рассказал президент Сербии.

Напомним, что ранее сообщалось, что Сербия обсуждает возможность сохранения цены на уровне $270 в первые шесть месяцев 2022 года.