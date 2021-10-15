Москва, 15 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Евросоюз загнал себя в ловушку и оплачивает чужой банкет, не получая за это приемлемых дивидендов. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЕС

«По результатам состоявшегося саммита с Украиной ЕС ничего не достиг из тех целей и задач, которые перед собой ставило его руководство», — заявил эксперт.

«ЕС загнал себя в финансовую ловушку и продолжает элементарно вкачивать в Украину собственные деньги, оплачивая чужой банкет», — пояснил Борисов.

«Те дивиденды — в виде военного партнёрства Украины и ЕС в Боснии и Герцеговине, или участие украинских кинологов в миссии КФОР в Косово, несопоставимы с тратами Европы на Украину» — констатировал Борисов.

«Европа будет и дальше платить Украине», — заключил политолог .