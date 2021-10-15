Эксперт: ЕС продолжит оплачивать украинский банкет
Москва, 15 октября, 2021, 15:40 — ИА Регнум. Евросоюз загнал себя в ловушку и оплачивает чужой банкет, не получая за это приемлемых дивидендов. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.
«По результатам состоявшегося саммита с Украиной ЕС ничего не достиг из тех целей и задач, которые перед собой ставило его руководство», — заявил эксперт.
«ЕС загнал себя в финансовую ловушку и продолжает элементарно вкачивать в Украину собственные деньги, оплачивая чужой банкет», — пояснил Борисов.
«Те дивиденды — в виде военного партнёрства Украины и ЕС в Боснии и Герцеговине, или участие украинских кинологов в миссии КФОР в Косово, несопоставимы с тратами Европы на Украину» — констатировал Борисов.
«Европа будет и дальше платить Украине», — заключил политолог .