Термез, Узбекистан, 15 октября, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Самолет с гуманитарной помощью для Афганистана, отправленный Управлением ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), прибыл 15 октября в Термез. Об этом сообщает Управление ООН по делам беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В сообщении отмечается, что представители организации поблагодарили Узбекистан «и всех местных и международных партнеров, которые сделали возможной доставку гуманитарной помощи в Афганистан».

Данный самолет с гуманитарной помощью является первым из трех авиабортов, которые УВКБ ООН направит в Афганистан. Следующие самолеты с гуманитарной помощью прибудут в Термез 16−17 октября.