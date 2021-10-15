Берлин, , 15:22 — REGNUM Зондирующие переговоры Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с партией «зелёных» и Свободной демократической партией (СвДП) подошли к успешному завершению. Об этом 15 октября сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Бундестаг Times

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Их итогом стала достигнутая между политическими объединениями договорённость перейти от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным на пути к созданию нового правительства ФРГ.

«Мы договорились о документе по итогам зондирующих переговоров», — заявил на пресс-конференции лидер СДПГ, кандидат на пост канцлера Германии Олаф Шольц.

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Этот двенадцатистраничный документ теперь должен стать основой для сторон для принятия решений о коалиционных переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек «Союза 90/Зелёные» Михаэль Кельнер заявил, что переговоры по созданию в Германии коалиции в парламенте многое решили, хотя есть ещё спорные вопросы.

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