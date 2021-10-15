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«Противостояние России и США»
Путин не планирует встречаться с талибами* во время их визита в Москву
*талибами — запрещённая в России организация
Москва,
15 октября 2021, 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибудут в Москву на консультации. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Антонова Дарья © ИА REGNUM
«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума, что представительная делегация радикального движения, пришедшего к власти в Афганистане, на следующей неделе прибудет в Москву для участия в консультациях.
История вопроса
Новости о взаимоотношениях России с другими странами. Политическое, экономическое, культурное взаимодействие, участие России в международных объединениях, активность российских дипломатов в ООН.
Согласно Концепции внешней политики России целью внешнеполитической деятельности является «обеспечение безопасности страны и ее суверенитета, создание условий для ее экономического процветания, а также упрочение позиций России как одного из влиятельных центров современного мира».
Среди задач России за рубежом — борьба с терроризмом, продвижение российских товаров и услуг на внешние рынки, восстановление ранее утраченных позиций в мире.
Россия пытается противостоять попыткам США реализовать политику международной изоляции, адаптируясь под нарастающее давление со стороны ряда стран Запада.
При этом Россия не признает «экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия…».