* талибами — запрещённая в России организация

Москва, , 15:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибудут в Москву на консультации. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума, что представительная делегация радикального движения, пришедшего к власти в Афганистане, на следующей неделе прибудет в Москву для участия в консультациях.