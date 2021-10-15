* талибами — запрещённая в России организация

Москва, 15 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые прибудут в Москву на консультации. Об этом 15 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 14 октября на брифинге на полях III Евразийского женского форума, что представительная делегация радикального движения, пришедшего к власти в Афганистане, на следующей неделе прибудет в Москву для участия в консультациях.