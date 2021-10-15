Горно-Алтайск, 15 октября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Владельцев электрических автомобилей и мотоциклов в Республике Алтай освободят от транспортного налога. «Россети Сибирь» поддержали соответствующую законодательную инициативу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Motor Verso Электромобиль Nissan Leaf на зарядке

Ранее законопроект об отмене налога на транспортные средства с исключительно электрическими двигателями был принят в первом чтении депутатами заксобрания республики. При этом в настоящее время в Горном Алтае зарегистрировано всего четыре электромобиля.

«Электрозарядной станцией, официально открытой компанией «Россети Сибирь» в районе аэропорта «Горно-Алтайск» в конце прошлого года, активно пользуются владельцы электрокаров из соседних регионов», — отметили в компании.

По мнению инициаторов, отмена транспортного налога будет стимулировать переход автомобилистов на электромобили, что благоприятно скажется на состоянии экологии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога в Бурятии.