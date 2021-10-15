Ставрополь, 15 октября, 2021, 15:20 — ИА Регнум. В Ставропольском крае привиты от коронавируса первым компонентом вакцины 745 947 человек. Полностью завершили прививку 704 274 жителя региона. Такие данные приводит на 15 октября региональное министерство здравоохранения. Из общего количества привитых 228 905 человек — лица пожилого возраста (60 лет и старше).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время на Ставрополье недостатка в вакцине не наблюдается. Наличие первого компонента «Гам-КОВИД-Вак» составляет 324 901 дозу, второго — 225 466 доз.

Между тем ситуация с коронавирусом на Ставрополье остается сложной. Ежедневно выявляют до 360 — 370 новых случаев заражения. Число случаев летального исхода уже увеличилось до 30−36 в сутки. Общая численность носителей инфекции достигла 91 293 человека. Умерли всего 3487 пациентов.

В настоящее время в больницах проходят лечение 3876 человек, свободными остаются 402 койки — около 9,5% всех мест.