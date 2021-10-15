Подгорица, , 15:16 — REGNUM Соединенные Штаты Америки полностью осознают иностранные влияния, которые активно пытаются дестабилизировать прогресс Черногории и отвлечь ее от евроатлантического пути, заявила посол США Джуди Райзинг Рейнке на открытии 11-го форума 2bs, организованный Атлантическим альянсом Черногории.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она сказала, что Соединенные Штаты поощряют политических лидеров делать все, что в их силах, для объединения вокруг демократических ценностей, включая мультикультурализм и терпимость, а также для поддержки суверенной, объединенной Черногории, в которой все граждане чувствуют себя как дома.

Посол также отметила, что ее беспокоит степень и заметность разногласий в обществе.

«Когда я приехала в Черногорию в 2018 году, это было яркое пятно в туманном регионе Западных Балкан. Однако недавние события усилили напряженность и углубили социальное разделение», — сказала она.

Посол призвала политиков посвятить себя ускорению черногорского пути к дальнейшей европейской интеграции, которая принесет процветание гражданам.

«Соединенные Штаты готовы поддержать любой конструктивный диалог, который приведет Черногорию на евроатлантический путь», — отметила она.