Москва, 15 октября 2021, 15:46 — REGNUM Германия и Евросоюз стремились сделать из Украины новую Польшу, но помешала украинская коррупция. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Коррупция на Украине
Коррупция на Украине
Ru.torange.biz

«У «Европы — Германии» к Украине есть и чисто утилитарный интерес: обеспечить динамично развивающийся рынок с платежеспособным обществом, на который можно было бы продавать европейские товары» — сказал политолог.

«ЕС реально рассчитывал, что Украина станет хотя бы такой, как Польша. Германия готова вкладывать деньги, но с отдачей. А отдачи нет. Коррупция и засилье олигархов не позволяют надеяться на Украину, как на перспективный рынок сбыта европейских товаров», — констатировал политолог.