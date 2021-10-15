Москва, 15 октября, 2021, 15:46 — ИА Регнум. Германия и Евросоюз стремились сделать из Украины новую Польшу, но помешала украинская коррупция. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Ru.torange.biz Коррупция на Украине

«У «Европы — Германии» к Украине есть и чисто утилитарный интерес: обеспечить динамично развивающийся рынок с платежеспособным обществом, на который можно было бы продавать европейские товары» — сказал политолог.

«ЕС реально рассчитывал, что Украина станет хотя бы такой, как Польша. Германия готова вкладывать деньги, но с отдачей. А отдачи нет. Коррупция и засилье олигархов не позволяют надеяться на Украину, как на перспективный рынок сбыта европейских товаров», — констатировал политолог.