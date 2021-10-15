Ярославль, , 15:16 — REGNUM Бывший губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подвёл итог своей пятилетней работе в регионе и попрощался с коллегами и жителями. Свою прощальную речь он произнёс на представлении нового врио главы региона Михаила Евраева 15 октября.

Дмитрий Миронов прощается с Ярославской областью Yarregion.ru

«Инициативы моей команды по развитию области и, конечно же, по повышению качества жизни. За те 5 лет, которые я работал в регионе, Ярославская область по-настоящему стала для меня родной. А проблемы людей близкими мне и понятными. Именно на решение этих вопросов, этих проблем я и сосредоточил все свои усилия. И таким же образом была сориентирована команда управленцев. Благодарю команду правительства области, депутатский корпус, руководителей ярославских предприятий, региональных органов, федеральных ведомств, силовых структур. Работников местных органов власти, общественность. Всех, кто трудился вместе с нами над реализацией программ и проектов, необходимых для наших людей, наших граждан, населения», — сказал помощник президента России Дмитрий Миронов.

По словам Миронова, во время начала его работы регион переживал не лучшие времена.

«Так сложились обстоятельства, что на момент своего вступления в должность регион был обременён множеством серьёзных проблем, которые не решались десятилетиями. И сегодня, уже оглядываясь назад, хочу сказать, что благодаря нашим совместным усилиям и поддержке общественности, большинство из них, как минимум, удалось сдвинуть с мёртвой точки и запустить процесс исправления ситуации. А как максимум — полностью решить и снять их с повестки дня. Хотелось бы отметить, что по оставшимся проблемам мы разработали конкретные планы. И также отработали источники ресурсов и финансирования. Я не сомневаюсь, что решение этих проблем — это лишь вопрос времени», — заявил бывший губернатор.

Не забыл Дмитрий Миронов и о том, что в период его работы Ярославская область начала занимать высокие места в национальных рейтингах. Он считает, что у региона серьёзный потенциал в дальнейшем развитии, а главное его богатство — это сами ярославцы. В завершение своей речи он пообещал и дальше помогать Ярославской области.

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