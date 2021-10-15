Москва, , 15:15 — REGNUM В настоящее время ведется подготовка визита в Россию президента Сербии Александра Вучича, о точных датах приезда сербского лидера будет объявлено своевременно. Об этом 15 октября сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Да, визит Вучича в Россию готовится. О точных датах своевременно сообщим», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, готовится ли встреча сербского лидера с российским президентом Владимиром Путиным и состоится ли она в ходе визита Вучича в Москву.

При этом ранее сербский президент заявил, что планирует обсудить с главой Российского государства цену на газ для Сербии в ходе личной встречи, которая намечена 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября российские и сербские летчики в ходе совместных российско-сербских летно-тактических учений «БАРС-2021» отработали задачи высадки десанта в заданном районе и выполнили спасательную операцию по эвакуации условно пострадавших с территории противника.