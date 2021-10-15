Бишкек, 15 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В последнее время участились случаи, когда мошенники под видом «Почты Киргизии» просят у граждан, совершающих покупки через интернет, сообщить им реквизиты банковских карт. Об этом сообщили в ГП «Кыргызпочтасы» сегодня, 15 октября.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

Злоумышленники убеждают доверчивых киргизстанцев в том, что это якобы необходимо для того, чтобы перевести деньги для доставки заказанного ими товара в Киргизию.

«Почта Киргизии» отмечает, что не использует таких способов оплаты и доставки, а также не несет ответственности за переведенные мошенникам деньги.

«Перевод денежных средств, который осуществляет «Кыргызпочтасы», можно сделать только на нашем официальном сайте или через приложение «Перевод денежных средств с карты в Киргизию», — подчеркивают на госпредприятии.