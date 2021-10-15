Санкт-Петербург, 15 октября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор бывшему председателю военно-врачебной комиссии (ВВК) Военного комиссариата Петербурга Самиру Мурсалову и его соучастникам. Следствие доказало в суде, что они получали взятки с призывников за освобождение от прохождения военной службы, сообщили 15 октября в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга Осужденные во взяточничестве Самир Мурсалов и соучастники

На скамье подсудимых предстали Мурсалов, а также Дмитрий Беда, Владимир Качко, Сергей Круподеров, Марина Кравцова, Андрей Иванов, Андрей Сорочинский, Александр Фильков и Вадим Виноградов. Всем они были обвинены в получении взяток в особо крупном размере и в посредничестве во взяточничестве.

Как установило следствие, Мурсалов, не ранее апреля 2009 года, с целью незаконного обогащения решил получать взятки в виде денег за проведение медицинского обследования комиссиями отделов военкоматов районов Санкт-Петербурга. Он и его подельники помогали призывникам получить легальное медицинское освобождение от прохождении службы в армии. В результате они получили взяток на сумму свыше 1,2 млн рублей.

Военный суд назначил наказание: Мурсалову за доказанные восемь преступлений — 8 лет в колонии строгого режима. Он был взят под стражу в зале суда. Круподерову — 7,5 лет условно с испытательным сроком три года. Качко — 7,5 лет условно с испытательным сроком 3,5 года. Беде — 7 лет 3 месяца условно с испытательным сроком два года. Кравцовой — штраф в размере 130 тыс. рублей. Иванову, Сорочинскому, Филькову и Виноградову — штраф в размере 100 тыс. рублей.