Афины , 15 октября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Эксперты портала DSOGaming протестировали производительность игры The Riftbreaker. Статья была опубликована 15 октября на сайте издания.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Для тестов журналисты использовали компьютер с процессором Intel i9 9900K и 16 гигабайтами оперативной памяти, тестирование производилось на видеокартах AMD Radeon RX580, RX Vega 64, RX 6900XT и Nvidia GTX 980 Ti, RTX 2080 Ti и RTX 3080. Авторы статьи отметили, что игра имеет два встроенных инструмента для тестирования производительности.

При запуске игры с разрешением 1080p и 1440p и включенной трассировкой лучей RTX 3080 и RX 6900XT выдавали более 60 FPS (кадров в секунду), но при 4K — всегда меньше 50 FPS, при этом RTX 3080 немного обходила RX 6900XT. При разрешении 1080p и настройках Ultra без трассировки лучей «большинство» видеокарт смогли обеспечить «плавный игровой процесс». С полными выводами можно ознакомиться впубликации.

Напомним, разработкой игры занимается польская компания EXOR Studios, релиз состоялся 14 октября 2021 года на ПК и консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. The Riftbreaker представляет собой смесь ролевой экшн-игры, стратегии и квеста.