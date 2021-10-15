Тюмень, 15 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Тюменской области увеличена номинальная стоимость сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Партии Роста».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Детское творчество

Стоимость сертификата ПФДО для тюменских детей увеличили на две тысячи рублей — до 7200 рублей. Это стало возможным, в том числе, благодаря активной работе федерального омбудсмена по образованию, члена федерального политсовета «Партии Роста» Амета Володарского.

Напомним, программа по выдаче денежных сертификатов на оплату кружков и секций в Тюменской области реализуется с декабря 2019 года. Согласно программе, дети в возрасте 5−17 лет могут бесплатно посещать кружки за счёт государства по сертификату дополнительного образования (ПФДО). Сертификат ПФДО выдаётся на определённую сумму. Им можно оплатить кружок или секцию в государственном или частном учреждении. Если стоимость занятий в кружке, школе искусств или секции превышает сумму сертификата, то разницу доплачивают родители.

«ПФДО — это практическое применение принципа «деньги идут за ребёнком». В его основе заложена реализация права родителей самим выбирать образовательное учреждение. Сейчас только запускается этот механизм, поэтому есть ещё задачи, которые нужно решить», — отметил Амет Володарский.

По мнению федерального омбудсмена, в первую очередь необходимо решать вопрос нынешней суммы сертификата ПФДО — её не хватает на покрытие полной программы дополнительного образования. Кроме того, во многих регионах частное образование имеет далеко не равные с госучреждениями возможности получения сертификата.

«Однако то, что сам механизм начал работать — это большой прорыв, который способен решить многие задачи: развитие кружков, дополнительных программ в школе, секций, развитие занятости по принципу школы полного дня», — подчеркнул Амет Володарский.

Напомним, сертификат дополнительного образования принимается в бюджетных и частных организациях Тюменской области, которые входят в Реестр поставщиков образовательных услуг. Для получения сертификата родителям или законным представителям ребёнка необходимо обратиться с заявлением в муниципальный орган по месту его регистрации.

По информации регионального оператора программы — дворца творчества и спорта «Пионер» — на сегодня в Тюмени реализовать сертификат ПДФО можно во всех бюджетных и муниципальных учреждения дополнительного образования города, а также в трёх частных школах иностранных языков.

Отметим, что по планам департамента образования и науки Тюменской области численность вовлечённых в систему ПФДО детей в 2021—2022 учебном году в регионе составит 13,4 тыс. человек.