Москва, , 15:12 — REGNUM Германия и Евросоюз стремились сделать из Украины витрину западной демократии для того, чтобы добиться смены политического режима в России. Об этом 15 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Это невозможно рационально объяснить, если не учитывать исторический момент», — заявил политолог.

«С формальной точки зрения вроде все просто: Европа и, прежде всего Германия, хотели и хотят сделать из Украины витрину западной демократии с успешной и преуспевающей экономикой. Этакую образцовую конфетку, которая была бы привлекательной для России», — заявил эксперт.

«Без этого примера для подражания все усилия российской оппозиции по изменению политического строя в России обречены на провал. Это стратегическая задача», — пояснил Борисов.