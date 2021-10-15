Москва, 15 октября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Лучшего, чем СНГ, инструмента общения лидеров государств, в которые трансформировались бывшие республики СССР, сейчас, как это ни печально констатировать, нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 15 октября, комментируя высказывания президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Республики СНГ — экономика

Как сообщалось ранее, Путин, выступая на заседании совета глав государств СНГ, заявил: ключевая роль созданного 30 лет назад содружества состоит в том, чтобы обеспечивать условия для мирного сотрудничества стран-членов СНГ. В качестве примера он привел урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном.

« Выступая на саммите СНГ, Владимир Путин вспомнил «российскую» мудрость, что плохой мир лучше, чем хорошая война. А мне по мере наблюдения за этим заседанием пришла на ум другая русская поговорка: «За неимением гербовой пишут на простой».

Лучшего инструмента общения лидеров большей части государств, в которые трансформировались бывшие республики СССР, у нас сейчас, как это ни печально констатировать, нет. Печально, потому что сам по себе этот инструмент слабый. Поэтому и возникла необходимость создания объединений с более тесной степенью сотрудничества: по вопросам обороны и безопасности это ОДКБ; по торгово-экономическим вопросам — ЕАЭС. В наибольшей степени интегрированы Россия и Белоруссия, но и здесь мы ясно видим ограничения этого «союза».

Насколько СНГ способен «обеспечивать условия для мирного сотрудничества и совместной работы», продемонстрировала как раз та самая война за Нагорный Карабах, которую вспомнил президент России. Развязал её, напомню, Азербайджан в нарушение имевшихся договорённостей по урегулированию данного конфликта и международного права (нарушив принцип неприменения силы). При этом опирался он в войне против другого члена СНГ на страну НАТО — Турцию. И никакой СНГ ни Азербайджан, ни Турцию, как мы помним, остановить не захотел. В том случае «лучше» оказалась плохая война.