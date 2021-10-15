Агапитов выдвинулся на пост главы Международной федерации тяжёлой атлетики
Москва, 15 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Кандидатом на пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) стал глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.
«Я выдвинулся на руководящие посты в IWF. Баллотируюсь на должности президента, вице-президента и члена исполкома», — сказал Агапитов.
Выборный конгресс IWF состоится в Ташкенте с 20 по 21 декабря. Помимо этого, столица Узбекистана с 7 по 17 декабря примет чемпионат мира по тяжёлой атлетике.
Агапитов возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года он был избран в исполком IWF. В июне 2020 года он стал и. о. президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).
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