Москва, 15 октября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Кандидатом на пост президента Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) стал глава Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Об этом 15 октября сообщает ТАСС.

Тяжёлая атлетика

«Я выдвинулся на руководящие посты в IWF. Баллотируюсь на должности президента, вице-президента и члена исполкома», — сказал Агапитов.

Выборный конгресс IWF состоится в Ташкенте с 20 по 21 декабря. Помимо этого, столица Узбекистана с 7 по 17 декабря примет чемпионат мира по тяжёлой атлетике.

Агапитов возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года он был избран в исполком IWF. В июне 2020 года он стал и. о. президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

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