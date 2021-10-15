Москва, 15 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Москве привлекли к ответственности участников конфликта на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает 15 октября пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент случился вечером 12 октября в переполненном вагоне поезда. Видеозапись случившегося опубликовали в полиции. На кадрах женщина делает замечание группе мужчин восточной внешности. Те отвечают, за женщину вступаются другие пассажиры, завязывается словесный конфликт, который останавливают лишь сотрудники полиции после прибытия поезда на станцию «Текстильщики».

В полиции установили, что ссора произошла между четырьмя гражданами «из-за малозначительного повода», пострадавших нет.

«Сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене оперативно установили всех участников и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении всех задержанных сотрудниками полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по городу Москве составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в суд, граждане привлечены к административной ответственности», — говорится в СМИ.

Подробности конфликта описывает портал readovka.news. По его данным, на станции «Текстильщики» группа кавказцев стала приставать к девушке, а когда за неё заступился мужчина, агрессоры потребовали вместе выйти из вагона и пытались вытянуть за собой.

«Но тут, в отличие от случая с Романом Ковалевым, избитым дагестанцами при похожих обстоятельствах, за мужчину вступился весь вагон. Полиция оказалась на платформе и, отделив горячих горцев от пассажиров, задержала буянивших в вагоне поезда и провоцировавших людей на драку кавказцев. Дело ограничилось выписанными штрафами, так как драки не произошло. Кстати, парень, вступившийся за женщину, тоже без штрафа не остался», — пишет СМИ.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве не смогли уточнить корреспонденту ИА REGNUM, есть ли среди оштрафованных мужчина, заступившийся за женщину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве трое уроженцев Дагестана жестоко избили жителя Воронежской области Романа Ковалёва. Инцидент произошёл в метро, нападавшие задержаны, а пострадавшего решено наградить и поощрить материально.