Абакан, 15 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Обстановка по коронавирусу продолжает оставаться сложной в Хакасии. Как сообщили ИА REGNUM 15 октября в региональном минздраве, медицина Хакасии работает на пределе своих возможностей.

Mos.ru Врачи

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

С 16 октября будет перепрофилирован терапевтический корпус республиканской больницы им. Ремишевской. Всего в медучреждении будет функционировать 500 коек для ковид-пациентов, в том числе 46 реанимационных.

«Это последнее медучреждение в республике, где можно развернуть «ковидные» койки», — уточнили в министерстве здравоохранения.

Всего на сегодня в Хакасии развёрнуто 1416 коек для пациентов с коронавирусом. Занято из них 1276. Доля свободного конечного фонда — 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии умерли 837 человек с диагнозом COVID-19.