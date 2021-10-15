Тбилиси, 15 октября 2021, 15:02 — REGNUM Сторона защиты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили надеется, что их подзащитного может помиловать нынешний грузинский лидер Саломе Зурабишвили. Об этом 15 октября заявил адвокат политика Бека Басилая.
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«Самый эффективный путь — принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и изначально заняла такую позу, что не примет решения о помиловании», — сказал правозащитник, добавив, что это было сделано перед выборами для мобилизации избирателей «Мечты».
Басилая напомнил, что в Грузии были прецеденты, когда глава государства принимала решение о помиловании бывших политиков, несмотря на ранее сделанные заявления.
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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября, после того, как он вернулся в республику. Действующий глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского президента, подчеркнув, что «перед законом все едины».