Тбилиси, 15 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Сторона защиты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили надеется, что их подзащитного может помиловать нынешний грузинский лидер Саломе Зурабишвили. Об этом 15 октября заявил адвокат политика Бека Басилая.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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«Самый эффективный путь — принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и изначально заняла такую позу, что не примет решения о помиловании», — сказал правозащитник, добавив, что это было сделано перед выборами для мобилизации избирателей «Мечты».

Басилая напомнил, что в Грузии были прецеденты, когда глава государства принимала решение о помиловании бывших политиков, несмотря на ранее сделанные заявления.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был арестован в Грузии 1 октября, после того, как он вернулся в республику. Действующий глава республики Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует бывшего грузинского президента, подчеркнув, что «перед законом все едины».