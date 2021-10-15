Махачкала, 15 октября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Дагестане за участие в кампании по вакцинации от коронавируса можно получить приз. В регионе объявлена лотерея среди привитых. Её организовала администрация города Махачкалы. За прививку можно выиграть айфон или велосипед.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Участниками автоматически становятся сделавшие прививку в период с 4 сентября по 14 октября, сообщило региональное министерство здравоохранения на своей официальной странице в Instagram.

«Пять велосипедов и два айфона сегодня ждут своих счастливых обладателей. В розыгрыше автоматически принимают участие махачкалинцы, получившие второй компонент вакцины или однокомпонетную вакцину с 4 сентября по 14 октября»,— говорится в сообщении ведомства.

Розыгрыш призов состоится 15 октября в 15:00 в прямом эфире республиканской гостелерадиокомпании «Дагестан».

В настоящее время в Дагестане привит 476 371 человек. Доля привитых составила 26,5%, пишет портал «Мой Дагестан». Число участников вакцинации в Махачкале составляет более 405 тыс. человек.