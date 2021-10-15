Ташкент, 15 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Компания Renault наладит производство и реализацию своих автомобилей на территории Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Партнером Renault на рынке Узбекистана станет компания Roodell, которая является официальным дистрибьютором Lada.

«Узбекистан — быстрорастущий рынок центрально-азиатского региона, интерес к новым автомобилям здесь неуклонно повышается», — передает пресс-служба слова гендиректора Renault в России и СНГ Яна Птачека.

Французская компания представит первоначально в Узбекистане кроссоверы Arkana, Kaptur и внедорожник Duster. Продажи моделей начнутся осенью 2021 года.

Напомним, в сентябре в Узбекистане в свободной экономической зоне «Джизак» началось серийное производство автомобилей Lada.

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