Брянск, 15 октября, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Причину массового отравления учеников гимназии № 3 Брянска назвали 15 октября в правительстве региона. За медицинской помощью в начале месяца обратилось более 100 детей.

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О вспышке кишечной инфекции стало известно 1 октября. Школьники жаловались на тошноту и боли в животе. В больницы обратились 105 учащихся гимназии и трое сотрудников пищеблока. По результатам лабораторных исследований у всех взрослых и 43 детей выявили РНК норовируса. У большинства болезнь протекала в лёгкой форме, лечение завершено. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело, сообщает издание «Брянск Today».

Как сообщало ИА REGNUM, в гимназии по поручению прокурора области была организована проверка.