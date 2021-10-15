Уфа, 15 октября, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Территориальную систему наблюдения за состоянием воздуха планируют создать в крупных промышленных городах Башкирии. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Pixabay.com Дымящая труба

Сообщается, что в регионе продолжается работа по снижению уровня загрязнения воздуха. Так, руководство региона намерено построить новые автоматизированные станции контроля, создать единый республиканский центра мониторинга атмосферного воздуха, территориальную систему наблюдения за состоянием воздуха в крупных промышленных городах. Кроме этого, планируется модернизировать, технически перевооружить и усовершенствовать объекты негативного воздействия, закупить транспорт на газовом топливе, построить газозаправочные станции, озеленить города.

Отмечается, что на функционирование автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха в проекте бюджета на 2022−2024 годы предусмотрено 13,2 млн рублей.

«Реализация «дорожной карты» потребует серьезных финансовых вложений. Также ведется адресная работа с муниципалитетами, промышленными предприятиями, отрабатывается возможность привлечения федеральных средств», — приводит пресс-служба слова министра финансов Башкирии Лиры Игтисамовой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии озеро Талкас объявлено памятником природы.