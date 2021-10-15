Москва, 15 октября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Представителей США пригласили в Москву на заседание по Афганистану, намеченное на 20 октября. Об этом спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов сообщил 15 октября на полях XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований в МГИМО.

Борковский Алексей Васильевич Здание МИД России

Он отметил, что американские делегаты приглашены для участия в переговорах в московском формате. Кроме того, российская сторона рассматривает предложение Ирана о возможном участии во встрече в Тегеране министров иностранных дел стран, соседних с Афганистаном.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России проинформировали об ожидаемом визите в Москву представительной делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое захватило власть в Афганистане. Делегаты будут участвовать в консультациях по Афганистану в московском формате, который существует с 2017 года.

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